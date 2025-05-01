Тюменцы Шитовы готовы отреставрировать 15 наличников для пешеходной улицы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 деревянных наличников разного времени изготовления и состоянии готовы отреставрировать известные мастера – Вадим и Святослав Шитовы за несколько лет для ул. Дзержинского. Для этого они привлекают различные гранты. Главное – сохранить и передать потомкам богатую историю тюменской резьбы.

Об этом Вадим Шитов рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" во время "Праздника дома" в Центре деревянного зодчества 17 мая.

"Два-три наличника сделаем в этом году, в следующем - столько же. То есть постепенно украсим нашу пешеходную улицу, работа эта кропотливая. Это наше желание, наши возможности и силы. Придут все ученики, помогут нам в реставрации", - отметил мастер.

Центр деревянного зодчества открыли недавно в Доме Рубцовой, где когда-то и находилась мастерская Шитовых до пожара. В восстановленном здании им предоставили место на втором этаже. Здесь представлены инструменты умельцев, образцы деревянного зодчества, старинные наличники. Установлены новые верстаки и столы. Серию мастер-классов по изготовлению игрушек, реставрации проведут Вадим и Святослав в этом помещении. Городская администрация обещала для большой мастерской предоставить им деревянный дом, что на задворках.

Во время акции "Ночь музеев" Шитовы знакомят горожан с историей появления Тюменской школы барокко.

"Самая ранняя резьба в Тюмени - это глухая. На толстую доску наносился рисунок, потом шла выборка фона, то есть убирали лишнее дерево, оставляли рисунок, получался плоский рельеф. Затем начала появляться объёмная, вводили пластику движения. Есть также пропиленная ажурная. Вот это тоже очень интересный стиль - рельефно-объёмная резьба. Она в основном в Тюмени, вот этот стиль, и он уникальный. Его в XVIII веке называли еще церковным", - рассказал Вадим Шитов.

С историей развития тюменского деревянного зодчества гости центра знакомятся со двора. Здесь представлен музей под открытым небом из пяти отреставрированных за два года наличников.

Детский квест-экскурсия "Тайны деревянного города" прошел в центре в 16 и 17 часов. Дети отвечали на вопросы экскурсоводов и получили за это памятные дипломы.

В 18 часов прошла экскурсия "Историк + художник: так родился Центр деревянного зодчества".

Квиз "Садовая улица в лицах: герои своего времени" стартовал в 19 часов.

Экскурсия "Тюмень деревянная: история и современность" начнется в 20 часов.

Возрастное ограничение: 12+.

Центр деревянного зодчества будет открыт для тюменцев и гостей города со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. В нем будут проходит лекции, творческие встречи, мастер-классы и многое другое.

Анжела Лебедева