В Тюменской области застройщики ввели в эксплуатацию 817 тысяч квадратных метров жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 817 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области с начала 2025 году. При этом большая часть - 584 тыс. "квадратов" - индивидуальное жилье, остальное - МКД, сообщает Главное управление строительства.

Несмотря на выполнение планов по вводу жилья, продажи в Тюменской области сократились на треть. При этом в уже введённых домах распродано более 75 % квартир, а в тех домах, которые будут введены до конца 2025 года - более 50 %.

"На текущий момент все начатые в регионе жилищные проекты реализуются. Мы ведём мониторинг по каждому строящемуся объекту и находимся в тесном взаимодействии с застройщиками", - отметил и.о. начальника ГУС Тюменской области Валерий Киселёв.

В регионе работают 118 застройщиков. В стадии строительства находятся 384 многоквартирных дома общей площадью жилья 4,5 млн кв. м.

По плану 2025 года в Тюменской области ожидается ввод 2,3 млн кв. м. Регион выполнит поручение президента по обеспеченностью квадратными метрами (не менее 33) на каждого жителя досрочно. По итогу 2024 года эта цифра достигла - 32,37 кв. м.