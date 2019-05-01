Мастера ялуторовского колледжа представят регион на чемпионате России по пахоте

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Мастера Ялуторовского аграрного колледжа Евгений Огудов и Сергей Плахин представят Тюменскую область на VIII открытом чемпионате России по пахоте в Саранске с 22 по 29 июня, сообщает региональный департамент АПК.

Соревнования пройдут на тракторах "Doutz-Fahr Agrolux 4.8", оборудованных двухкорпусными оборотными плугами "Kverneland". Основным критерием оценки мастерства участников является качество обработки почвы.

Победитель VIII чемпионата России по пахоте получит ценный приз и возможность представлять страну на чемпионатах Европы и мира.