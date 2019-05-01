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В Тюмени осудят машиниста автогрейдера за смертельное ДТП на трассе

Происшествия, 14:21 22 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В марте 2019 года на 182 км автодороги Курган - Тюмень машинист автогрейдера чистил правую обочину от снега. Во время движения он выехал с обочины на проезжую часть, создав помеху тягачу Scania с полуприцепом, двигавшимся в попутном направлении.

В результате столкновения тягач вынесло на полосу встречного движения, где с его полуприцепом столкнулась Toyota Corolla под управлением 58-летнего тюменца с тремя пассажирами в салоне. Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Пострадавший скончался от множественных повреждений.

Обвиняемый свою вину в ДТП не признал. Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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