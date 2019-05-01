"Искра" стала лучшей среди пожарных дружин Тюменского района

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пять команд по пять человек в каждой приняли участие в соревнованиях среди дружин юных пожарных в Тюменском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Соревнования проходили в несколько этапов. На теоретическом этапе ребята проходили интернет-квест. Им необходимо было создать видеопрезентацию о работе дружины, провести на территории своих школ конкурсы рисунков, стенгазет, агитбригад и прочее.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

На втором этапе всех участников ждали практические задания: боевое развертывание, надевание на скорость боевой одежды пожарного, сбивание мишеней при помощи струи воды, поданной из пожарного ствола, преодоление 100 метровой полосы препятствий, также лабиринт, где нужно было найти огнетушитель и потушить им условный пожар.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

По итогам соревнований победу одержала команда "Искра" из Новотарманской школы, на втором месте команда "Огненные сердца" Мальковской школы, замкнула тройку призеров дружина "Искра" из Салаирской школы.