В Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре дорожно-транспортных происшествия произошло на дорогах Тюменской области 22 мая, пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Нетрезвый автомобилист спровоцировал ДТП в Тюмени на ул. 50 лет Октября, 111 - столкнулись автомобили "Форд Эксплоуер" и "МАЗ", от удара один из автомобилей отбросило на ВАЗ-21093. Водитель "Форда" превысил скорость. 43-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилист пояснил, что отмечал свое увольнение с работы.

Ночное ДТП произошло на ул. Бабарынка, 1 в Тюмени. Здесь автомобиль "Субару" въехал в столб. 37-летний водитель иномарки покинул место ДТП, не сообщив о нем в ГИБДД, утром обратился в больницу. Мужчина получил ушиб грудной клетки. Обстоятельства аварии выясняются.

На первом километре автодороги Омутинское - Армизонское 22-летнеяя водитель автомобиля "Фиат Альбеа" не справилась с его управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель иномарки получила травму позвоночника и перелом ключицы.