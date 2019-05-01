Персонажи шедевров мировой живописи появятся на опоре тюменского моста

| Фото: пресс-служба форума УТРО-2019 | Фото: пресс-служба форума УТРО-2019

Арт-объект с изображением персонажей шедевров мировой живописи появится на опоре моста Челюскинцев 25 мая, сообщает пресс-служба форума УТРО-2019.

Арт-объект посвящен форуму уральской молодежи УТРО, который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня. На стрит-арте горожане смогут увидеть осовремененных персонажей картин Рафаэля Санти и Сандро Боттичелли. Арт-объект будет выполнен в стилистике форума. В нем шедевры мировой живописи дополняют фрагменты фотографий, слоганы и образы промышленного Урала.

25 мая в 16 часов 30 минут во время нанесения стрит-арта на набережной представители сообщества потенциальных участников форума "Люди Y" предложат тюменцам написать “заряжающие” их каждое утро фразы на фанере. После ее прикрепят над рисунком, тем самым слоганы будут мотивировать отдыхающих на набережной людей.

Эскиз арт-объекта разработал дизайнер и граффитист Андрей Егоров. Он же и нанесет его на опору моста с помощью баллончиков с краской. Площадь стрит-арта займет 8 на 10 метров.

Напомним, форум УТРО пройдет с 20 по 30 июня на базе Тюменского кадетского училища. В нем примут участие 1 тыс. 230 человек из шести субъектов УФО и 50 участников из других регионов России. Главной темой форума станет креативный капитал.

Чтобы стать участником УТРО-2019, необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф.