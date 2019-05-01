Тюменская дзюдоистка Любовь Тимофейчева выступит в Португалии

Спортсменка ЦОП "Тюмень-дзюдо" и "Лидер" Любовь Тимофейчева выступит на Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, который пройдет в Коимбре (Португалия) 25 и 26 мая, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Любовь Тимофейчева выступит в составе сборной России в весовой категории до 57 кг. Воспитанница тобольских тренеров Андрея Мартиросова и Натальи Благининой занимается дзюдо с 10 лет. В 2018 году она завоевала бронзовую медаль первенства России среди спортсменов до 18 лет, входит в основной состав национальной сборной в данной возрастной категории.

По количеству участников турнир обещает быть многочисленным - 549 дзюдоистов из 28 стран мира. 25 мая выступят юноши (весовая категория до 50, 55, 60, 66 кг), девушки (весовая категория до 40, 44, 48, 52 кг). 26 мая на татами выйдут юноши (весовая категория до 73, 81, 90, более 90 кг), девушки (весовая категория до 57, 63, 70, более 70 кг).

Онлайн-результаты на сайте www.ippon.org. Начало - в 10 часов ежедневно по местному времени (отстает от тюменского на четыре часа), финальный блок – по окончании предварительной части.