В Росгвардии рассказали, как безопасно отметить последний звонок

| Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП посоветовали школьникам в Росгвардии. Об этом сообщают РИА Новости.

Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.

Кроме этого, если человек исчез во время празднования, его можно найти с помощью его же гаджетов – на многих устройствах есть такая функция, напомнили росгвардейцы. Если же оперативно найти человека не удалось, лучше обратиться за помощью в правоохранительные органы – чем быстрее поступит сигнал о пропаже человека, тем больше шансов его найти.

По словам силовиков, зачастую бывает так, что человек попросту зазевался и заблудился в незнакомой местности – например, на пикнике за городом. Помочь найти его смогут патрульные, которые знают его приметы.

Во время празднования последнего звонка во многих городах России правоохранительные органы вводят усиленный режим обеспечения общественной безопасности и порядка.

В Росгвардии попросили с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности в эти дни – к проверке документов, усиленным досмотровым мероприятиям, а также возможным ограничениям движения в городах.

Оперативно обратиться в правоохранительные органы можно по единому номеру 112 или 102 с мобильного телефона.