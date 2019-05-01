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Названы европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями

Общество, 17:40 25 мая 2019

www.heviz.hu | Фото: www.heviz.hu

Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина стали странами, проживание в отелях которых обойдется российскому туристу дешевле всего. По данным OneTwoTrip, за сутки здесь придется заплатить не более 3,5 тыс. рублей.

Также относительно недорого обойдется номер в гостинице в Молдавии, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

На первом месте среди стран с самой высокой стоимостью проживания — княжество Монако. За ночь в отеле категории "четыре звезды" здесь придется заплатить в среднем 23 тыс. рублей. Одна ночь в отелях Исландии, в основном сосредоточенных в столице, стоит около 11 тыс. рублей. На третьем месте расположилось небольшое княжество Лихтенштейн. Ночь в местном отеле обойдется в среднем в десять тысяч рублей.

В список стран, где средняя стоимость проживания в отеле довольно высока, вошли Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Ирландия.

Для составления рейтинга эксперты сервиса посчитали среднюю стоимость одной ночи в отелях категории "четыре звезды". При этом учитывались все локации, где доступны варианты проживания заданной категории, а не только столицы, сообщают РИА Новости.

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# отель , туризм

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