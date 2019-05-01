В Тобольске назвали победителей акции по сбору пластиковых бутылок

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Команда депутата Регины Юхневич сдала больше всех пластиковых бутылок во время экологической акции в 15 микрорайоне, сообщают Тобольские предприятия СИБУРа.

Команда-победитель собрала 44 кг 900 гр. пластиковых бутылок.

Второе место - у команды областной больницы с результатом 34 кг, третье место досталось юной жительнице микрорайона Еве, которая вместе с родителями собрала 17 кг 200 гр. вторсырья.

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Всего было собрано 195 кг отработанных ПЭТ-бутылок для дальнейшей переработки за один час.

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Параллельно со сбором вторсырья жители вышли на субботник и прибрались в зеленом уголке микрорайона - в роще возле магазина "Лента", а также высадили саженцы липы и сирени, которые помог приобрести СИБУР.