Тобольские казаки помогают следить за порядком в городе

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Около 50 казаков состоят в Тобольском станичном казачьем обществе в 2019 году, сообщает городская администрация.

Тобольские казаки принимают участие в охране общественного порядка, сохранении культурного наследия казачества, военно-патриотическом воспитание подрастающего поколения, взаимодействуют с Тобольско-Тюменской Епархией.

Охрану общественного порядка казачья дружина осуществляет совместно с органами местного самоуправления и силовыми структурами. Казаки патрулируют улицы и работают по линии ГИБДД, вместе с участковыми и инспекторами по делам несовершеннолетних занимаются профилактической работой.

В 2018 году казаки выявили 1 тыс. 587 административных правонарушений, провели 15 тыс. профилактических бесед, приняли участие в 81 массовом мероприятии. Конный патруль казачьей дружины выявил 123 административных правонарушений.

Огромный вклад тобольские казаки вносят в сохранение культурного наследия. Успешно развивается ансамбль казачьей песни "Вольница". В сентябре 2018 года создан детский творческий коллектив, который посещают 14 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Реализован грант на проведение "Межрегионального фестиваля казачьей культуры "Наследники Ермака".

Проводится работа и по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Вопросами духовно-нравственного воспитания и воцерковления казаков занимается духовник общества настоятель казачьей православной церкви святителя Андрея Первозванного, отец Михаил. В 2018 году администрацией города Тобольскому станичному казачьему обществу для размещения штаба передано помещение.