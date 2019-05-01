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Тюменские дзюдоисты выиграли чемпионат Урала

Спорт, 16:10 27 мая 2019

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Сборная команда Тюменской области заняла первое место, как у мужчин, так и у женщин, а также выиграла медальный зачет (4-4-7) на чемпионате Урала в ЦОП "Тюмень-дзюдо" 25 мая, сообщают организаторы чемпионата.

На втором месте – команда ЯНАО (3-3-3) и на третьем – сборная ХМАО (3-2-2).

Всего в соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Югры и Ямала.

Дзюдоисты, завоевавшие призовые места, а также ставшие пятыми в итоговом протоколе, получили право принять участие в чемпионате России, который пройдет в Ингушетии в сентябре.

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# дзюдо , чемпионат Урала

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