Банковские услуги станут доступнее для тюменских предпринимателей

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Банковские услуги должны быть доступны каждому предпринимателю. Это подчеркнул председатель Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Эдуард Омаров на подписании соглашения о сотрудничестве с Уральским банком реконструкции и развития.

Соглашение было подписано 27 мая перед началом работы ярмарки инвестции, которая прошла на первом межрегиональном промышленном форуме.

"Крайне редко бывает, чтобы банки и бизнес-сообщество дружили, - подчеркнул Омаров. - Уральский банк реконструкции и развития – самый активный помощник, лучший советник, как сделать, чтобы банковские услуги стали доступными для каждого предпринимателя".

Сопровождение счетов в этом банке, по словам Эдуарда Омарова, самое комфортное для малого и среднего бизнеса.

"С ОПОРОЙ РОССИИ мы сотрудничаем с самого начала ее деятельности в Тюменской области, - отметил директор дивизиона "Западная Сибирь" Уральского банка реконструкции и развития Владислав Самойлов. - Я надеюсь, что это соглашение придаст новый импульс нашему сотрудничеству".

На ярмарку инвестиций, по данным организаторов, поступило 110 заявок, из которых отобрали 11 проектов. Пять из них нашли инвесторов до начала работы форума.

Среди стартапов, представленных на ярмарке, "Парк народов мира" предпринимателя из Владивостока с запросом инвестиций на 7 млрд рублей, на площади 20 га и 350 рабочими местами, технологии по добыче трудноизвлекаемой нефти, которую представил предприниматель из Москвы Кирилл Фурман, Виктор Козлов из Краснодара представил проект создания аэротрубы FLY MALL. С более земным проектом по созданию круглогодичной вертикальной фермы для выращивания натуральной зелени выступила представитель тюменского бизнес-сообщества Наталья Кашкарова.

На ярмарке инвестиций в тюменском технопарке работали представители банков. Организаторы предполагают, что часть представленных проектов найдут здесь своего инвестора.

Задача форума – найти точки промышленного потенциала и роста экономики по ряду направлений. Для этого на форуме пройдет стратегическая сессия, в которой примут участие более 200 предпринимателей и представителей правительства Тюменской области.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Борис Олейник