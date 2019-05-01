Денис Кравченко: промышленность в Тюменской области демонстрирует стабильный рост

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область на протяжении последних 15 лет демонстрирует мощное поступательное развитие, показатели промышленного роста превышают 10% ежегодно. При этом динамика роста не падает, а власти региона ищут новые подходы, стараются развиваться в ногу со временем и даже опережают его.

Такое мнение на пленарном заседании Тюменского межрегионального промышленного форума высказал депутат Госдумы, координатор федерального проекта "Единой России" "Локомотивы роста" Денис Кравченко.

"Тюменская область - это тот регион, который за последние годы показал мощнейшую динамику развития. Я впервые приехал в Тюмень в начале двухтысячных годов и меня впечатлило то, что здесь происходит. Могу сказать, что та атмосфера, динамика, которая в Тюмени наблюдалась тогда, поддерживается и сегодня. Нам очень интересно посмотреть на опыт региона, поэтому на форум собрались коллеги не только из столицы, но и со всего Уральского Федерального округа", - сказал он.

Говоря о партийном проекте "Локомотивы роста", Денис Кравченко подчеркнул, что организаторы поддержат любые здравые инициативы, которые возникнут на площадках тюменского форума. Он отметил, что проект нацелен на выстраивание взаимодействия между партией и реальным сектором экономики. Партия поставила задачу максимально содействовать компаниям, которые создают рабочие места, платят налоги, которым непросто конкурировать в современных условиях.

"Проект "Локомотивы роста" сегодня старается заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса совместно с Торгово-промышленной палатой России, с "Опорой России", с "Деловой Россией", профсоюзами. Наша задача – поддерживать бизнес и искать те направления развития предпринимательской инициативы и промышленного рынка, которые бы обеспечили лидерство нашим компаниям, предпринимателям и стране в целом", - добавил он.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин в своем выступлении заявил о готовности предлагать тюменский регион для апробации самых лучших практик. Принципиально важной задачей форума он назвал выработку новых подходов в развитии промышленного потенциала региона и страны в целом.

"В Тюменской области существует много мер государственной поддержки – организационная, административная, финансовая. Мы нацелены на то, чтобы увеличить экспорт продукции. Но сейчас мы пришли к пониманию, что не хватает определенных идей - куда двигаться дальше, какие производства создавать, какой должна быть стратегия развития, чтобы бизнес мог встроиться в систему экономических отношений. Поэтому мы готовы предлагать наш регион для апробации самых лучших практик, для того, чтобы какие-то идеи могли реализоваться в Тюменской области, как территории, которая с большим энтузиазмом принимает подобные предложения", - добавил Вахрин.

Первый Тюменский промышленный форум собрал на одной площадке представителей власти, институтов развития предпринимательства и промышленности, университетов, крупных, средних и малых предприятий, банковской сферы.

Как отметил депутат Тюменской облдумы Эдуард Омаров, форум ориентирован прежде всего на малый и микробизнес. Именно начинающие промышленники, которые имеют огромный потенциал роста, являются самыми важными участниками форума.

"Мероприятие интересно в первую очередь молодым предпринимателям. Важна именно просветительская часть, потому что государство создает массу условий и программ поддержки, о которых мало кто знает. Поэтому в следующем году на форум мы привезем с собой большой десант представителей институтов развития, которые прокачают специальными образовательными сессиями, расскажут, где взять деньги, получить кредиты на развитие и реализацию новых идей", - добавил Эдуард Омаров.

Любовь Голышева