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Портфели со школьными принадлежностями подарили будущим первоклассникам Тюменского района

Общество, 18:21 31 мая 2019

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Ранцы с необходимыми для учебы принадлежностями вручили будущим школьникам из малообеспеченных семей в доме культуры с. Каскара в рамках благотворительной акции "Подари портфель первокласснику", сообщает администрация Тюменского района.

"Акция проходит в районе во второй раз в торжественной обстановке, с концертом, развлекательной программой. В этом году портфели первоклассника получают сто ребят из Тюменского района", - рассказала начальник управления образования района Ольга Буторина.

Новые портфели пришлись по вкусу первоклашкам. Ребят снабдили линейками, карандашами, ластиками, картоном, пластилином, тетрадями, красками и цветной бумагой.

Акция "Подари портфель первокласснику" проходит уже 10 лет и является любимым мероприятием Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд", сообщила заместитель председателя Галина Сушинских.

"Всего 600 ребят получат портфели. Для их сбора в наше отделение было привезено 980 килограммов канцтоваров. В Тюменском районе подарок получают 55 мальчиков и 45 девочек, - отметила она. - Портфели достаточно красивые, а главное – родителям хоть немного полегче будет собрать ребенка в школу".

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# благотворительность , Галина Сушинских , первоклассники , Тюменский район

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