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В Викулово откроется биржа труда для детей

Общество, 09:02 02 июня 2019

Викуловский районный Дом культуры | Фото: Викуловский районный Дом культуры

Биржа труда для детей - Делоград впервые откроется в Викулово на центральном стадионе 2 июня в 13 часов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского районного Дома культуры Анастасия Шипачева.

"У нас откроется биржа труда, куда ребенок придет устраиваться на работу, регистрироваться в бланке Делограда. На празднике будет 10 организаций: больница, строительный объект, кондитерская, парикмахерская, автосервис, арт-студия, прачечная. Сцена будет называться "Я – артист", также будет организация от МЧС и ТВ-детки – это будет детское телевидение", - рассказала она.

По задумке организаторов, детям нужно посетить каждую организацию, освоить новую профессию. За это их поощрят финансово - дадут денег, но не настоящих. "Чтобы их получить, нужно выполнить задания, - добавляет Анастасия Шипачева. - К примеру, на станции больницы можно получить звание "Доктор первого разряда", также второго и третьего разряда. Отличается это по степени сложности и зарплате. Так, доктор первого разряда – одна денежка, второго – две и так далее. Максимально ребенок может заработать 30 денежек".

Заработок ребенок сможет обменять на подарок, который выберет сам.

На празднике для детей также назовут имена победителей и призеров конкурса "Любимый мультгерой". По словам Шипачевой, на суд жюри поступило более 50 рисунков и поделок.

Здесь же, на стадионе, пройдет конкурс детского рисунка на асфальте "Мелфест", будут работать разные интерактивные площадки. Организаторы предполагают, что участниками детского фестиваля станут более 500 маленьких жителей Викулово.

Анжела Лебедева

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# биржа труда , Викулово , дети , конкурсы , фестиваль

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