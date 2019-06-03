Кубок Евгения Савина остался в Тюмени

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Команда МФК "Тюмень-2010" завоевала золото Кубка Евгения Савина и путевку в следующий раунд международного фестиваля "Большие звезды светят малым", сообщает пресс-служба тюменского футбольного клуба.

Традиционный турнир среди детей 2010 года рождения продолжался на стадионе "Геолог" три дня и собрал 11 футбольных коллективов из Тюмени, Ноябрьска и Тобольска.

В одном из полуфиналов ребята из ФК "Тюмень-2010" (они на турнире играли под руководством Анатолия Огаркова) уступили воспитанникам Вячеслава Сухова из МФК "Тюмень-2010" – 1:2. У проигравших голом отметился Артём Борисов, а у победителей – Кирилл Ращупкин и капитан Кирилл Дубровин (с пенальти).

В другой встрече 1/2 финала и вовсе для определения лучшего не хватило основного времени. Тюменский "Лидер" и "Газпромнефть" из Ноябрьска по разу огорчили друг друга – 1:1. Кстати, в этих командах играли ребята с необычными для нашего края именами – тюменец Фернандо Каранчук и северянин Иван-Царь Ткаченко. В серии пенальти удача была на стороне южан.

Бронзовые медали достались первой команде ФК "Тюмень-2010", которая легко расправилась с "Газпромнефтью" (9:0). Автором трех забитых мячей стал Андрей Мирон. Савин особо отметил два красивых гола Ивана Ковалёва. Также ворота гостей поразили Артём Борисов, Армен Манукян, Семён Телышев и Самир Шабанов.

Перед финалом Савин напутствовал: "Вы все – самые лучшие! Получайте удовольствие, играйте в футбол!". Вот только интриги не вышло. Цели достигли первые же два удара воспитанников Сухова. Они победили "Лидер" со счетом 4:0.