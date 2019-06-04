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В Голышманово задержали мужчину, напавшего на знакомую

Происшествия, 13:43 04 июня 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

36-летнего жителя Тюменской области, угрожающего знакомой убийством, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Звонок от местной жительницы 1997 года рождения поступил в дежурную часть отдела МВД России "Голышмановский". Она рассказала о том, что молодой человек угрожает ей убийством. На место преступления выехал наряд полиции.

Стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался нетрезвый 36-летний местный житель. Как выяснили правоохранители, между девушкой и мужчиной произошла ссора на почве ревности. Он схватил потерпевшую за шею и начал душить, угрожая ей расправой. Девушка сумела вырваться и сообщить в полицию о случившемся.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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# нападение , полиция , уголовное дело , угроза убийством

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