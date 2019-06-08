Неравнодушные тюменцы объединились, чтобы накормить бездомных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 15 человек без определенного места жительства получают питание от неравнодушных тюменцев возле железнодорожного вокзала каждое воскресенье в 13 часов.

Сюда приносят супы, каши, гарниры с овощами, хлебобулочные изделия, напитки, фрукты, сладости, средства личной гигиены, одежду.

"Мы стараемся готовить нежирную, постную пищу без мяса, рыбы и яиц, потому что есть люди, которые не ели от трех и более дней. Тяжелую пищу им употреблять не рекомендуется. Зимой пользуются популярностью супы и горячий чай с булочками, а летом овощи. Часто люди просят лекарственные препараты", - отмечает руководитель тюменской региональной общественной организации помощи социально незащищенным категориям граждан "Сева" Гузель Курманова.

По ее словам, сначала для кормления людей было одно место возле ж/д вокзала, но в 2018 году администрация Тюмени выделила помещение на ул. Энергетиков, 6.

"Теперь у нас две точки. В помещении, конечно, нужно сделать ремонт, заменить водопроводные трубы. Воду для чая привозим сами", - отметила она.

Помочь бездомным людям может каждый, здесь рады любой помощи.

"У нас создана группа во ВКонтакте, где зарегистрировано более 50 человек. Здесь люди обсуждают, что будут готовить и в какое место поедут кормить. Категорий людей, нуждающихся в питании, очень много: старики, инвалиды, бродяги, немало гастарбайтеров, которых обманули и просто оставили выживать на улице. К нам приходят и очень бедные люди, кому не хватает денег на еду", - добавила Гузель Курманова.

По ее словам, бездомным помогают самые разные люди: студенты, домохозяйки и просто неравнодушные люди.

"Когда ты делаешь добро – мир открывается. Мы видим в глазах бездомных искреннюю благодарность. Конечно, хочется, чтобы наша деятельность отчасти помогла кому-то выкарабкаться, найти работу, вернуться к себе домой. Осознание того, что ты делаешь что-то очень важное для людей, воодушевляет. Надеюсь, наступит время, когда бездомных не будет, но пока они есть – мы работаем", - подытожила Гузель Курманова.

Ирина Шемякина