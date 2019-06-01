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Тюменца за распространение героина в Тобольске отправили в тюрьму

Происшествия, 11:59 14 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Восемь лет в колонии строгого режима проведет тюменец за распространение героина в Тобольске. Также предана суду его подруга, дело в отношении нее рассматривает Тобольский городской суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2018 года тюменец приехал в Тобольск к своему приятелю, с которым познакомился в реабилитационном центре. Проживая у тоболяка, мужчина занялся распространением героина. Наркотик он привозил из Тюмени.

Также в Тобольске он через Интернет познакомился с девушкой, употреблявшей "соль". Вечером 9 января 2019 года тюменец, гуляя с подругой, сделал несколько закладок и сфотографировал их на телефон.

Девушка нашла закладки и забрала из них героин, чтобы затем сбыть его или обменять на "соль". 11 января наркоманку задержали. Через два дня был задержан и тюменец. Ему инкриминирован сбыт около 3 гр. героина.

Суд назначил подсудимому восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее был осужден и тоболяк, у которого проживал тюменец, плативший хозяину за крышу над головой героином. Суд назначил тоболяку 300 часов бесплатных общественно полезных работ.

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# наркотики , Тобольск , уголовное дело

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