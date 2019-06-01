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Тюменский драмтеатр откроет новый сезон мировой премьерой

Общество, 08:51 16 июня 2019

tdt.kto72.ru | Фото: tdt.kto72.ru

Музыкально-драматический спектакль "Мертвые души" по пьесе Н. В. Гоголя в современной инсценировке подготовят артисты тюменского драматического театра к открытию 162-го творческого сезона.

Директор тюменского театра драма Сергей Осинцев рассказал, что сразу после выхода из отпуска, с 5 августа, артисты приступят к реализации творческих планов.

"Мы откроем творческий сезон мировой премьерой – покажем музыкально-драматический спектакль "Мертвые души". Инсценировку пьесы специально пишут для драмтеатра. Над постановкой работает режиссер-хореограф Ирина Ткаченко. Она долгое время работала в "Театре-Театре". Ее "Сказка о царе Салтане" вошла в гастрольный репертуар пермского театра, который они везут нашему зрителю", – рассказал Сергей Осинцев.

Над сценографией работает тюменский художник-постановщик Алексей Паненков. Музыку к "Мертвым душам" пишет московский композитор Ольга Шайдулина.

"Некоторые артисты будут играть на музыкальных инструментах. Игорь Гутманис осваивает скоморошьи гусли, а Егор Медведев учится играть на гармошке. Они никогда не брали в руки эти инструменты, но в спектакле будут играть то, что специально для них напишет композитор", – рассказал Сергей Осинцев.

Он также сообщил, что в конце этого сезона также начнется подготовка к новому спектаклю режиссера Данила Чащина. В июне он проведет кастинг актеров на постановку "Иванов" по произведению А. П. Чехову, премьеру запланировали на ноябрь 2019 года.

Ирина Ромашкина

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# премьера , Сергей Осинцев , театр , Тюменский драматический театр

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