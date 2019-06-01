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На трассе в Уватском районе ликвидировали условное ДТП

Общество, 12:42 17 июня 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Около 30 специалистов различных служб приняли участие в учениях по ликвидации ДТП в Уватском районе, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. В результате столкновения автомобилей УАЗ и ВАЗ-2106 произошел разлив топлива и его возгорание. Случайный свидетель немедленно вызвал помощь по номеру телефона 112.

Первыми на место условной аварии прибыли пожарно-спасательные подразделения: автоцистерна и автомобиль первой помощи. Спасатели потушили пожар и приступили к деблокировке пострадавших из автомобилей. Пока сотрудники МЧС срезали крышу легкового автомобиля, прибыли медики, которые оперативно доставили раненных в больницу.

Заключительным этапом учений стало восстановление дорожного полотна и эвакуация поврежденных транспортных средств с места ДТП.

Действия участников учений получили оценку хорошо.

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# ДТП , учения

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