На трассе в Уватском районе ликвидировали условное ДТП

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Около 30 специалистов различных служб приняли участие в учениях по ликвидации ДТП в Уватском районе, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. В результате столкновения автомобилей УАЗ и ВАЗ-2106 произошел разлив топлива и его возгорание. Случайный свидетель немедленно вызвал помощь по номеру телефона 112.

Первыми на место условной аварии прибыли пожарно-спасательные подразделения: автоцистерна и автомобиль первой помощи. Спасатели потушили пожар и приступили к деблокировке пострадавших из автомобилей. Пока сотрудники МЧС срезали крышу легкового автомобиля, прибыли медики, которые оперативно доставили раненных в больницу.

Заключительным этапом учений стало восстановление дорожного полотна и эвакуация поврежденных транспортных средств с места ДТП.

Действия участников учений получили оценку хорошо.