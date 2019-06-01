Огнеборцы тушили пожар в СНТ "Березняки"
12 пожарных боролись с огнем, охватившим частный двухэтажный дом в СНТ "Березняки", 16 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России Геннадий Грибич.
Сообщение о пожаре в СНТ "Березняки" на ул. Центральной поступило огнеборцам в 11 часов 42 минуты. Пламя охватило частный двухэтажный жилой дом размерами 8 на 9 метров.
Пожарные прибыли в 11 часов 52 минуты. В тушении пожара задействовали четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Пламя локализовали в 12 часов 7 минут, а полностью ликвидировали в 12 часов 40 минут.
Огонь повредил жилье на площади 15 квадратных метров. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.
Инна Пахомова