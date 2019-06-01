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Тюменец повредил соседскую иномарку

Происшествия, 15:27 18 июня 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Тюменец припарковал около своего дома на ул. Западносибирская автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В это время рядом находился молодой человек, который распивал спиртные напитки. Хозяин машины сделал замечание прохожему, попросив его отойти подальше от иномарки. После этого автовладелец поднялся домой, а спустя некоторое время услышал звук сработавшей сигнализации.

Оскорбленный молодой человек несколько раз ударил ногой по бамперу и скрылся в ближайшем дворе. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался безработный 26-летний тюменец, проживающий в этом же районе, что и потерпевший. Своими действиями он причинил ущерб пострадавшему в размере более 50 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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