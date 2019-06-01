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Тюменские "муравьи" помогают почтальонам

Общество, 16:32 18 июня 2019

из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

170 подростков, записавшихся в "Отряды мэра", планируют поработать на тюменской почте в течение лета, сообщает администрация города.

Молодые люди под руководством опытных наставников в процессе работы осваивают профессиональные навыки, учатся работать в новом коллективе и завязывают новые знакомства.

"Летом почтальоны идут в отпуск, поэтому мы всегда ждем с нетерпением тюменских "муравьев". Первая смена "Отрядов мэра" завершила работу 17 июня. Нареканий на их работу нет: ребята старательные. Среди них много парней, для женского коллектива это существенная помощь", – сказала начальник центрального отделения почтовой связи Тюмени Татьяна Менщикова.

В июне в рамках первой смены в 19 почтовых отделениях Тюмени работали 44 подростка. Они помогали специалистам Почты России сортировать корреспонденцию, штемпелевать письма, выписывать вторичные извещения, обзванивать клиентов и сообщать о поступлении мелких пакетов.

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# отряды мэра , подростки , помощь , Почта России

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