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Комплекс по переработке нефтяных и буровых шламов построят в Уватском районе

Экономика, 19:05 20 июня 2019

https://ung.rosneft.ru | Фото: https://ung.rosneft.ru

Строительство промышленно-технического комплекса по переработке нефтяных и буровых шламов начнется в Уватском районе в конце 2019 года, сообщает администрация муниципалитета.

Объект возведут на площадке в районе села Демьянского. Этапы реализации инвестиционного проекта обсудили глава администрации Сергей Путмин и директор ООО "Техносервис" Кирилл Скороходов 19 июня.

"Сейчас у нас ведутся подготовительные мероприятия в части разработки инвестиционного соглашения, научно-изыскательские работы. После этого начнем проектирование и строительство комплекса. В части переработки будем сотрудничать со всеми нефтедобывающими предприятиями, которые ведут свою деятельность на территории района", – сообщил Кирилл Скороходов.

На первом этапе на предприятии создадут порядка 10-15 рабочих мест. Впоследствии, по словам инвестора, количество сотрудников будет увеличиваться.

"Приход в Уватский район такого инвестора, как Техносервис, это начало нового подхода к развитию экономики: мы можем не только добывать природные ресурсы, но и стать площадкой для реализации передовых научных технологий", – считает глава Уватского района Сергей Путмин.

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# буровые шламы , нефтепереработка , Уватский район

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