Подозреваемого в грабеже задержали в Увате

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Пенсионер из Увата стал жертвой грабежа, об этом он заявил в полиции, сообщает региональное УМВД.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний сосед потерпевшего. В день происшествия пенсионер возвращался домой, держа в руках только что купленную алкогольную продукцию. Находясь на другой стороне улицы, сосед заметил покупки потерпевшего и, не раздумывая, набросился на пожилого мужчину, причинил ему телесные повреждения, выхватил алкогольную продукцию и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия". За совершенное правонарушение мужчине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 10 тыс. рублей.