Чтобы стать клиентом банка, тюменцам не надо будет посещать офис

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Более 50 банковских отделений в Тюменской области обеспечивают сбор биометрических данных, сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО "Ростелеком".

Всего в России запись голосов и изображений лиц клиентов для последующей удаленной идентификации в настоящее время осуществляют более 5 тыс. 200 отделений более 150 банков. Жители Уральского региона могут сдать биометрические данные в 814 отделениях 62 банков. Наибольшее количество точек приема биометрии в регионе работает в Свердловской области - 175 отделений.

Для того чтобы стать клиентом банка уже не надо будет посещать его офис. Используя логин и пароль от госуслуг и биометрию, клиент в дальнейшем сможет получать услуги в банках, всего лишь пройдя удаленную авторизацию и подтвердив свои биометрические данные с помощью гаджета (смартфона, планшета, ноутбука) или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.

Процедура прохождения первичной идентификации проводится добровольно и бесплатна для гражданина. Полученные в ходе первичной авторизации данные будут бессрочно храниться в защищенной форме.

Чтобы пользоваться новыми возможностями, нужно зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого надо обратиться в один из уполномоченных банков (их список можно узнать на сайте bio.rt.ru). Для регистрации в ЕБС в банке запишут биометрические данные клиента – образец голоса и изображение лица.

"Удаленная идентификация с помощью биометрии позволяет расширить доступ к финансовым услугам тем клиентам, которые в силу разных причин не могут посещать отделения банков — пожилым людям или гражданам с инвалидностью, а также жителям отдаленных населенных пунктов. Дополнительно у клиентов появляется возможность круглосуточного доступа к финансовым услугам. С помощью удаленной идентификации можно открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы вне зависимости от времени суток", – отметил начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.