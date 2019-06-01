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Бизнесмен из Сургута скрыл от налоговой почти тридцать миллионов рублей

Происшествия, 13:04 26 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, осудят в Сургуте, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Руководитель фирмы по продаже моторного топлива предоставил в налоговый орган декларации с ложными сведениями. Он уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на сумму свыше 29 млн рублей.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, принимаются меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету.

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# налоги , Сургут

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