Тюменская область стала пилотным регионом в модернизации служб занятости

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Центр занятости населения Ишима определен в качестве пилотного проектом в реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в Тюменской области, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В настоящее время подготовлена необходимая документация на проведение ремонтных работ, определены программы повышения квалификации работников модернизируемого центра. Мероприятия по модернизации центра занятости Ишима и Ишимского района планируется завершить к концу 2019 года.

Службу занятости населения Тюменской области ждет модернизация: регион стал одним из 16 участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", реализующих мероприятия по повышению эффективности служб занятости.

1 июля 2019 года Минтруд утвердит единые требования к организации деятельности органов службы занятости, включая требования к помещениям и оснащению рабочих мест, а также обучению персонала.

Для создания нового облика центров занятости разработано руководство по фирменному стилю бренда "Работа России", в котором представлены основные элементы фирменного стиля — знак и логотип, описание экстерьера и интерьера помещений служб занятости, а также униформа персонала.

Одним из ключевых моментов модернизации является изменение принципа оказания услуг. Он должен стать проактивным и направленным на решение проблемы, с которой обратился гражданин или работодатель в службу занятости.