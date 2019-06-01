На фестивале "Ключ" расскажут о Тюмени в мировой поэзии

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Традиционный фестиваль “Ключ” пройдет за музеем “Городская дума” в Тюмени 6 июля. В нем примут участие поэты и музыканты. Вход бесплатный.

Организаторы готовят для гостей несколько мини-лекций. Одна из них – лекция Фёдора Корандея под названием "Тюмень в русской и мировой поэзии или несколько хороших стихотворений о Тюмени, которых вы, возможно, никогда не слышали".

Тюмень, как замечают организаторы фестиваля, стала частью национального поэтического корпуса недавно, в ХХ веке. Однако мнение, что о Тюмени не писали известные русские поэты, неверно. Лекция будет посвящена нескольким хорошим стихотворениям о Тюмени. В программе - тюменские стихи К. Бальмонта, Я. Сатуновского, А. Кушнера, Вс. Некрасова, Б. Рыжего, Ш. Хини и некоторых других поэтов.

На "Ключе" 6 июля из поэтов выступят победитель Всероссийского поэтического слэма, лауреат премий: "Дебют", "Звездный билет", "Триумф" Анна Русс (Казань), поэт и создатель книжного магазина "Поэзия" Александр Самойлов (Челябинск, шорт-лист премии Бажова); Таня Скарынкина (Минск, шорт-лист Григорьевской премии, шорт-лист премии Гедройца), Владимир Богомяков (лауреат Григорьевской премии), Оксана Радионова, Даниил Сизов, Андрей Шевцов и другие.

Городской ландшафтный фестиваль искусств - наследник исторического тюменского праздника XVII - XX вв. Проводится ежегодно с 2015 г. Участниками фестиваля были: Александр Курбатов (Москва, победитель Всероссийского поэтического слэма), Дмитрий Данилов ( Москва, премия "Золотая маска"), Владимир Богомяков (Тюмень, Григорьевская премия), Денис Осокин (Казань, премии Андрея Белого и "Ника").