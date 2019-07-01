Шестьдесят девять пожаров произошло в Тюменской области за неделю

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

69 пожаров произошло в Тюменской области с 24 по 30 июня, пострадал один человек, сообщает региональное МЧС.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 56 раз, спасатели оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи, смыву ГСМ с проезжей части.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек, своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы и мусора, которые способствуют распространению огня в случае пожара.

Мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать незатушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.