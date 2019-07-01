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Сорванный смеситель обошелся тюменцу в восемьсот тысяч рублей

Происшествия, 10:52 01 июля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

800 тыс. рублей заплатил тюменец за неисправную сантехнику. Потоп из-за сорванного смесителя испортил квартиру соседей этажом ниже, сообщает региональная служба судебных приставов.

Как отметили в ведомстве, житель областного центра не позаботился о смене водопроводного смесителя в своей квартире. Произошедший потоп нанес серьезный ущерб соседям, но возмещать убытки тюменец не спешил.

Судебный пристав-исполнитель установил работодателя должника и обратил взыскание на его доход. Должник ежемесячно был лишен 50 % зарплаты. Сумма ущерба полностью возмещена взыскателю.

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# приставы , ущерб

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