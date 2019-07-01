Тюменский борец привез серебро из Варшавы
Тюменский дзюдоист Джавад Гусейнов стал обладателем серебра юношеского первенства Европы в Варшаве, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".
В весовой категории до 90 кг боролись 23 претендента на медали. Подопечный тюменских тренеров провел четыре встречи, три из которых окончились победой над венгром Аттилой Иясом, представителем Грузии Гизо Гугунашвили и Даниэлем Аккогли из Италии. Только в финале тюменец уступил спортсмену из Франции Кенни Ливезе.
По сумме личных результатов сборная России заняла второе общекомандное место, имея в своей копилке по две золотые и серебряные, а также восемь бронзовых наград, пропустив вперед представителей Италии и опередив команду Турции.
Помимо завоеванной медали, Джавад Гусейнов является победителем первенства России и неоднократным победителем Кубков Европы в своей возрастной категории. Спортсмен имеет все шансы для отбора на первенство мира, проведение которого запланировано в Алматы с 25 по 29 сентября.