Тюменский борец привез серебро из Варшавы

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменский дзюдоист Джавад Гусейнов стал обладателем серебра юношеского первенства Европы в Варшаве, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В весовой категории до 90 кг боролись 23 претендента на медали. Подопечный тюменских тренеров провел четыре встречи, три из которых окончились победой над венгром Аттилой Иясом, представителем Грузии Гизо Гугунашвили и Даниэлем Аккогли из Италии. Только в финале тюменец уступил спортсмену из Франции Кенни Ливезе.

По сумме личных результатов сборная России заняла второе общекомандное место, имея в своей копилке по две золотые и серебряные, а также восемь бронзовых наград, пропустив вперед представителей Италии и опередив команду Турции.

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Помимо завоеванной медали, Джавад Гусейнов является победителем первенства России и неоднократным победителем Кубков Европы в своей возрастной категории. Спортсмен имеет все шансы для отбора на первенство мира, проведение которого запланировано в Алматы с 25 по 29 сентября.