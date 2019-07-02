Тюменец "приютил" тридцать мигрантов

| Фото: ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

Тюменца ждет суд за фиктивную регистрацию 30 мигрантов в однокомнатной квартире площадью 18 кв. метров, сообщает региональная прокуратура.

Дознание установило, что житель областного центра предоставил в отделение по вопросам миграции уведомления о прибытии в однокомнатную квартиру, в которой он проживал с родными, 30 мигрантов из Армении, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. В действительности предоставлять гостям жилье он не намеревался.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы уголовного дела мировому судье для рассмотрения по существу.

Тюменцу грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.