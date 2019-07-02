  • 2 июля 20192.07.2019вторник
  • USD63,0541
    EUR71,3962
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер восточный

Тюменец "приютил" тридцать мигрантов

Происшествия, 14:32 02 июля 2019

ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

Тюменца ждет суд за фиктивную регистрацию 30 мигрантов в однокомнатной квартире площадью 18 кв. метров, сообщает региональная прокуратура.

Дознание установило, что житель областного центра предоставил в отделение по вопросам миграции уведомления о прибытии в однокомнатную квартиру, в которой он проживал с родными, 30 мигрантов из Армении, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. В действительности предоставлять гостям жилье он не намеревался.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы уголовного дела мировому судье для рассмотрения по существу.

Тюменцу грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мигранты , прокуратура , суд , уголовное дело , фиктивная регистрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:27 02.07.2019Ялуторовского бизнесмена подозревают в сокрытии дохода
15:05 02.07.2019Реальный срок за ложный донос грозит жительнице Тюменской области
14:32 02.07.2019Тюменец "приютил" тридцать мигрантов
13:48 02.07.2019"Сотрудник банка" выманил у северянки шестьдесят тысяч рублей