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Тюменский дзюдоист выступит в Неаполе

Спорт, 17:16 02 июля 2019

Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменский дзюдоист Роман Донцов будет бороться на Всемирной Универсиаде в Италии, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

С 3 июля в Неаполе 8 тыс. студентов из 142 стран мира будут соревноваться за 222 медали в 18 видах спорта в рамках 30-й Всемирной летней Универсиады.

В составе сборной команды России в весовой категории до 90 кг выступит представитель "Тюмень-дзюдо", мастер спорта России Роман Донцов, тренирующийся под руководством Андрея Вуколова.

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