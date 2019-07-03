Электронные листы нетрудоспособности все чаще оформляют в Тюменской области

| Фото: Тюменское отделение ФСС РФ | Фото: Тюменское отделение ФСС РФ

Каждый второй больничный, оформленный в регионе, – электронный, сообщает тюменское отделение Фонда социального страхования России.

По данным регионального ФСС, к 1 июля 2019 года в области оформлено более 115 тыс. электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН). Лидерами по выдаче электронных больничных стали областная больница №9 (с. Вагай), областная больница №13 (с. Исетское), областная больница №3 (г. Тобольск).

В регионе 124 медицинских учреждения имеют право на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 69 из них уже работают с ЭЛН, причем 22 медорганизации – негосударственные.

Электронный больничный лист отпраздновал свое двухлетие – переход с бумажного на электронный формат начался с 1 июля 2017 года. Напомним, электронный больничный имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Пользователи ЭЛН отмечают его преимущества: документ нельзя потерять, испортить или подделать, а его оформление занимает гораздо меньше времени, чем уходит на заполнение бумажного бланка.

Переход на ЭЛН необходим в связи с тем, что с 1 июля 2020 года Тюменская область вступает в проект "Прямые выплаты". С этого времени оплату пособий по болезни, беременности и родам и уходу за ребенком будет осуществлять Фонд социального страхования. Работодателю необходимо будет только сформировать и направить реестр выплат в электронном формате, что существенно упростит работу бухгалтерии предприятия.