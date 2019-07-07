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"Союзмультфильм" создаст цикл мультфильмов об устаревших словах

Общество, 10:49 07 июля 2019

официальная группа "Союзмультфильма" во ВКонтакте | Фото: официальная группа "Союзмультфильма" во ВКонтакте

Цикл мультфильмов для детей, в которых будут рассказывать о русских словах, выходящих из употребления, создадут совместно художник Михаил Шемякин и "Союзмультфильм", пишет Интерфакс.

В коротких анимационных фильмах детям будут рассказывать о русских словах, постепенно выходящих из употребления.

По словам Михаила Шемякина, ежедневно в рамках утренней детской передачи должен выходить небольшой мультфильм об одном или нескольких устаревших словах.

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# мультфильмы , русский язык

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