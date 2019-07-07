"Союзмультфильм" создаст цикл мультфильмов об устаревших словах

| Фото: официальная группа "Союзмультфильма" во ВКонтакте | Фото: официальная группа "Союзмультфильма" во ВКонтакте

Цикл мультфильмов для детей, в которых будут рассказывать о русских словах, выходящих из употребления, создадут совместно художник Михаил Шемякин и "Союзмультфильм", пишет Интерфакс.

В коротких анимационных фильмах детям будут рассказывать о русских словах, постепенно выходящих из употребления.

По словам Михаила Шемякина, ежедневно в рамках утренней детской передачи должен выходить небольшой мультфильм об одном или нескольких устаревших словах.