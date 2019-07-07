Абатские школьники познакомились с работой пожарных

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Воспитанники лагеря дневного пребывания "Радужная страна" средней школы № 1 села Абатское посетили 130 пожарно-спасательную часть, сообщает региональное управление МЧС России.

Экскурсия получилась для детей не только интересной, но и познавательной. Школьникам продемонстрировали пожарную технику, оборудование и снаряжения, используемые пожарными и спасателями в своей повседневной работе.

Особый восторг у ребят вызвала примерка спасательного снаряжения. Сотрудники части показали детям спасательные устройства, снаряжения и рассказали, как эти устройства спасают десятки тысяч жизней.

Школьники узнали о правилах безопасного поведения. В период летних каникул, когда у детей появилось много свободного времени, такие беседы о правилах безопасного поведения, как никогда актуальны.