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Абатские школьники познакомились с работой пожарных

Общество, 15:01 07 июля 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Воспитанники лагеря дневного пребывания "Радужная страна" средней школы № 1 села Абатское посетили 130 пожарно-спасательную часть, сообщает региональное управление МЧС России.

Экскурсия получилась для детей не только интересной, но и познавательной. Школьникам продемонстрировали пожарную технику, оборудование и снаряжения, используемые пожарными и спасателями в своей повседневной работе.

Особый восторг у ребят вызвала примерка спасательного снаряжения. Сотрудники части показали детям спасательные устройства, снаряжения и рассказали, как эти устройства спасают десятки тысяч жизней.

Школьники узнали о правилах безопасного поведения. В период летних каникул, когда у детей появилось много свободного времени, такие беседы о правилах безопасного поведения, как никогда актуальны.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , детская безопасность , школьники

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