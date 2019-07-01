Американский профессор примет участие в летней школе "Путь к Северу" ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Профессор из Американского Университета в Вашингтоне Майкл Броди проведет в ТюмГУ больше месяца в качестве специалиста-консультанта по программе "Фулбрайт", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Кроме того, Майкл Броди примет участие в разработке и проведении Международной летней полевой школы "Путь к Северу".

Летнюю школу проведет Тюменский государственный университет совместно с Колледжем экологии и лесоведения Университета США с 1 по 14 августа. Участниками проекта станут студенты нескольких стран.

Напомним, 1 июля ректор ТюмГУ Валерий Фальков и президент Коледжа экологии и лесоведения (ESF) Дэйвид Амберг подписали договор о сотрудничестве. Планируется открытие совместного исследовательского центра в области фиторемедиации в Институте экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ.

Профессор Майкл Броди планирует участие в качестве спикера в семинаре по научной коммуникации в Центре академического письма "Импульс" ТюмГУ. Он будет консультировать магистров и поступающих в магистратуру Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ на англоязычные профили "Математическая биология и биоинформатика" и "Биологическая безопасность растений".