На фестивале садов тюменцам подскажут секреты создания мини-парков

| Фото: группа "Ива-парк" во ВКонтакте vk.com/ivaparktmn | Фото: группа "Ива-парк" во ВКонтакте vk.com/ivaparktmn

II Тюменский фестиваль садов ASTRAGARDEN откроется в с. Луговое, на территории строящегося Ива-парка, 17 июля, начало в 12 часов, сообщают организаторы.

Мероприятие приурочено ко Дню рождения Тюмени, и продлится до 21 июля. Ландшафтное сообщество Тюмени, устраивая этот яркий вдохновляющий праздник, покажет возможности своего искусства и самые современные методы и подходы в городском и частном озеленении.

Фестиваль будет интересен детям и взрослым, профессионалам и любителям, всем, кто любит и ценит свой город и хочет сделать его зеленым и комфортным для жизни. Гостей ждут четыре концерта, релакс- и фотозоны, образовательная и развивающая программа для ребятишек, "Иголка Маркет" мастер-классы, на которых профессионалы поделятся знаниями и опытом, покажут на 19 авторских садах, созданных к фестивалю, как можно изменить любое пространство.

"Возвращение в среду города озелененных территорий в виде мини-парков, принципы экологического проектирования с созданием оригинальных геопластических форм, способствующих запоминаемости среды, удачное и индивидуальное решение "идентичности среды" конкретного места в городе, когда читаются акценты, визуальные коды пространства и идея ландшафта, в которой заложены мотивы опережения времени или прослеживаться связь с памятью места, поиск новых образных форм и средств – эти и другие темы будут в центре внимания профессиональной программы на Фестивале садов", - говорится в аннотации праздника.

Адрес фестиваля: Ива-парк (садовый центр "Астра"), 2-й км автодороги Тюмень – Луговое, стр. 1.