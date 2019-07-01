Юные тюменские художники претендуют на призы от Минприроды

| Фото: координатор конкурса «Разноцветные капли» | Фото: координатор конкурса «Разноцветные капли»

Прием работ на всероссийский конкурс детского рисунка "Разноцветные капли", посвященный теме заботы о водных ресурсах страны и их сбережения, стартовал в Тюменской области, сообщают организаторы.

Организатор конкурса - Министерство природных ресурсов и экологии в рамках программы "Вода России" при поддержке движения ЭКА.

В 2019 году конкурс пройдет уже в шестой раз. Обновленный список номинаций включает тематические направления по 11 водным объектам из майского указа президента Владимира Путина, а также спецноминацию "Водоем моего родного края", победителя в которой будет выбирать министр природных ресурсов и экологии.

Всего за время проведения конкурса было прислано более 50 тыс. работ. Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 5 до 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете. Заявки по 18 номинациям принимаются до 30 сентября. Формат конкурса позволяет детям реализовать свои творческие способности, а параллельно задуматься и самим сделать выводы о роли воды в нашей жизни и о влиянии, которое каждый оказывает на водные ресурсы.

Все конкурсанты получат почетные дипломы от Минприроды России. Авторов трех лучших работ в каждой номинации наградят подарочными сертификатами и другими ценными призами. Работы победителей конкурса будут размещены на сайте федерального информационно портала о воде voda.org.ru и включены в тираж ежегодного "Водного календаря".