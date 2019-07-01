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Дзюдоисты привезли золото и бронзу из Череповца

Спорт, 15:43 15 июля 2019

Центр "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр "Тюмень-дзюдо"

Золото и бронзу завоевали тюменские спортсмены на спартакиаде учащихся России. Победители и призеры финала IX летней спартакиады определились в Череповце 12 и 13 июля, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В каждой из 17 весовых категорий приняли участие лучшие представители своих федеральных округов, прошедшие отбор на областных и межрегиональных этапах спартакиады.

На счету представителей Тюменской области две медали. В весе до 44 кг у девушек на первую ступень пьедестала поднялась воспитанница тобольской школы "Лидер" Ольга Дементьева. Спортсменка одержала верх в трех встречах.

В категории до 90 кг победы в двух схватках обеспечили третье место Артуру Хакимову, представляющему Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В итоговом протоколе среди 47 субъектов РФ сборная команда Тюменской области заняла пятое место.

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# дзюдо , спартакиада учащихся

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