В колонию строго режима отправился ямалец, насиловавший падчерицу

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13 лет лишения свободы в колонии строгого режима – такой приговор вынес суд 39-летнему жителю Тарко-Сале за преступления против половой неприкосновенности, сообщает управление СКР по Ямалу.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года мужчина, оставшись наедине со своей падчерицей, изнасиловал ее. Затем, под предлогом лечения от простуды и с целью успокоить реакцию девочки на совершенное им преступление, убедил потерпевшую принять предложенные им медицинские препараты, в том числе содержащие фенобарбитал и хлорпромазин, вызвавшие у девочки угнетение сознания и понижение двигательной активности, а также отравление фенобарбиталом.

Осознавая, что потерпевшая в силу своего возраста, а также под воздействием медицинских препаратов не может оказать ему сопротивление, мужчина в течение трех дней совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Вернувшаяся через несколько дней мать обнаружила ребенка в тяжелом состоянии и вызвала скорую. После оказания ей медицинской помощи потерпевшая рассказала о произошедшем.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе мужчина частично признал свою вину, оправдывая себя тем, что совершил тяжкие преступления в состоянии алкогольного опьянения и в большой части не помнит о произошедшем.

В отношении девочки проводятся реабилитационные мероприятия.