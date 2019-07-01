"Золотые луга" внедрили уникальную систему управления складом

Фото Екатерины Христозовой Фото Екатерины Христозовой

Уникальную систему управления складом внедрил крупнейший на территории Западной Сибири и Урала производитель молочных продуктов – компания "Золотые луга". IT компания специально адаптировала программу "1С: WMS. Логистика. Управление складом" с учетом всех особенностей производства и поставки товаров.

"Новая система логистики позволяет в режиме реального времени получать информацию о том, какой товар, какой даты выпуска и в каком количестве имеется на складе. Теперь продукты рассортированы по ячейкам, комплектовщики не ходят хаотично по складу в поисках нужного товара: программа формирует для них задачу по отгрузке и составляет маршрут", - рассказала первый заместитель генерального директора АО "Золотые луга" Светлана Пономарева.

Кроме того, если старая автоматизированная система логистики, внедренная специалистами "Золотых лугов" собственными силами, не отражала картину по остатку товара, то сейчас эта проблема решена и отгрузка формируется с учетом даты выработки продукта.

Еще один плюс новой системы – это возможность составлять хронометраж по каждой операции, совершенной работником склада. Руководство компании планирует проанализировать работу сотрудников, чтобы распределить нагрузку для повышения эффективности.

Система "1С" внедрена в 10 филиалах и в трех распределительных центрах компании – в Ситниково, откуда товары поставляются на юг Тюменской области и в соседние регионы, в Челябинске, через который продукция "Золотых лугов" попадает также в Екатеринбург, и в Сургуте – отсюда машины с молочкой направляются по ХМАО и ЯНАО.

Работа по оптимизации велась в течение года. Сложность заключалась в том, что стандартный функционал WMS не подошел, его адаптировали специально для "Золотых лугов". В частности, программистам пришлось разработать схему сборки товара по рейсам, а не по точкам, предусмотреть пакетную выгрузку документов и другие нюансы.

"В стандартном функционале программа автоматически выбирала исполнителя задания. Мы попросили сделать так, чтобы эта функция осталась за бригадиром, потому что нужно учитывать нагрузку на людей: в один рейс можно направить 500 килограммов продукции, в другой – тонну, и им потребуется разное время на отгрузку. Работа программистов оправдала себя, думаю, что обновленная система покажет свою эффективность на производстве", - добавила Светлана Пономарева.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.