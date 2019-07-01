Мастер-классы от художников из Тюмени, Тобольска, Кургана пройдут на "Пикнике книг"

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Художники из Тюмени, Тобольска, Кургана проведут мастер-классы на фестивале "Пикник книг на площади Солнца", который состоится у Литературно-краеведческого центра 27 июля с 11 до 18 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Тобольский художник-косторез Минсалим Тимергазеев представит свои работы и продемонстрирует, как кость превращается в настоящее произведение искусства, а еще попробует научить желающих уникальному мастерству.

Овладеть первоначальными навыками создания удивительных рисунков на воде в технике эбру поможет известная художница Альфея Мухаметова. Такое занятие доступно не только взрослым, но и детям, даже не имеющим соответствующих навыков. К тому же техника эбру развивает фантазию и творческое мышление, дарит непередаваемое чувство радости от создания прекрасного узора.

Семья Колмагоровых из Кургана покажет свою авторскую керамику: вазы, сосуды, тарелочки, магниты с символикой. Мастера предложат тюменцам попробовать пластику глины своими руками и самостоятельно поработать на гончарном круге. Каждый сможет изготовить памятный сувенир.

Тюменская региональная общественная организация "Гильдия мастеров современных и народных ремесел" представит изделия ручной работы из стекла, дерева, папье-маше, бохо-украшения, игрушки, которые можно будет приобрести. Для желающих проведут мастер-классы и научат делать своими руками браслеты из джинсовой ткани и закладки для книг, куколки-мотанки и бантики из фоамирана. Также мастера поделятся тайнами кольчужного плетения, выпиливания по дереву, росписи по стеклу. Посетители площадки смогут принять участие в квест-конкурсе по изделиям художников-прикладников на тему литературных героев и получить призы – изделия мастеров гильдии.