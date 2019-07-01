Букинистические издания представят тюменцам на "Пикнике книг"

| Фото: из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте

Букинистические издания смогут приобрести тюменцы на фестивале "Пикник книг на площади Солнца", который развернется у Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) 27 июля с 11 до 18 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Презентационные экспозиции представят сеть магазинов "Книжный мир", книжный гипермаркет "Эксмо АСТ Cash&Carry", тюменские магазины "Знание", "Никто не спит", "Что делать?", "Книжник" и другие. Для любителей чтения подготовят тысячи наименований учебной, специальной и художественной литературы. На мини-прилавках появятся букинистические издания от ООО "Багира", профессиональные медицинские издания от магазина "МедКнига", книжная продукция от ИП Сорокиной и других.

Юных тюменцев и их родителей порадует продажа настольных игр, игрушек, пазлов, развивающих пособий, канцелярских товаров и учебных принадлежностей, наборов для хобби и творчества.

Полиграфическую продукцию предложат горожанам "Тюменский дом печати", издательство ООО "Фолиант", екатеринбургское издательство "БАСКО", московское издательство "КомпасГид", издательский дом "Янтарь" из областной столицы. Для книголюбов расставят полки с товарами и сувенирами, которые представят Тобольская типография и Музей печати.

Не останется в стороне и Лавка тюменского писателя. На ее полках можно будет увидеть книги Леонида Иванова, Михаила Федосеенкова, Николая Шамсутдинова, Александра Шестакова, Николая Денисова, Виталия Огородникова, Елены Дубовской, Александра Новопашина, Григория Кайгородова и других. Здесь можно найти художественные произведения для взрослых и детей не только известных, но и начинающих авторов.

Интересное общение обещает клуб "Виниломания", который позволит не просто пополнить коллекцию новыми пластинками или избавиться от ненужных копий, но и узнать полезную информацию о грамзаписях и воспроизводящих их устройствах.

Любителей рассказов в картинках ждет магазин инди-комиксов "Space Cow". Он представит для продажи рисованные истории на любой вкус.