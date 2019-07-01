Наркоторговца в Тюмени задержали с поличным

| Фото: УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Тюменца, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков в крупном размере, задержала полиция. С мая 2019 года мужчина распространял гашиш и экстази через систему тайников-закладок, сообщает УМВД Тюмени.

В присутствии понятых у задержанного были обнаружены и изъяты расфасованные на разовые дозы-свертки и отдельный целлофановый пакет с наркотическими веществами.

Возбуждено уголовное дело по статье 228. Мужчине грозит от от 10 до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.