Сделать необычные семейные портреты приглашают тюменцев

| Фото: "Папатут" во Вконтакте | Фото: "Папатут" во Вконтакте

Бесплатная экспресс-фотосессия в стиле Smart family пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 20 июля, сообщает пресс-центр мультицентра.

Семьям предложат добавить к их образу современную атрибутику, например, часы, самокат, селфи-палку, ноутбук, и сделать снимки в стиле советского фото. Акция "Помни прошлое - знай настоящее" проходит в преддверии фестиваля "Папатут". Он состоится 4 августа, именно на фестивале тюменцы смогут получить распечатанные снимки своей семьи.

Как сообщила руководитель фестиваля "Папатут" Дарья Ермакова, Smart family - это современная семья, которая на "ты" с технологиями, быстро адаптируется в любых изменениях и стремится совершенствоваться.

"Уже перед фестивалем вместе с тюменскими семьями мы хотим создать что-то новое и поэкспериментировать с совершенно полюсными стилями в фотографии. Показать, как давно забытое, оставленное в прошлом, может гармонично войти в наш современный мир и стать его частью", - пояснила Дарья Ермакова.

Фотосессия будет длиться с 14 до 18 часов, у каждой семьи будет по десять минут на съемку. Количество мест ограничено. Желающим стать участниками акции необходимо зарегистрироваться по ссылке, указав в специальной графе, кто будет присутствовать на фото.

Фотографии будут размещены на сайте фестиваля и на официальных страницах в социальных сетях.